«Зенит»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

Санкт-Петербургский «Зенит» вышел из отпуска 11 января, после чего сине-бело-голубые отправились на учебно-тренировочные сборы. Подготовка к весенней части чемпионата пройдет с 14 по 29 января в Абу-Даби (ОАЭ) и с 1 по 28 февраля в Дохе (Катар). В этот период команда Сергея Семака проведет несколько товарищеских матчей (даты и время смотрите на официальном сайте клуба) и сыграет в Winline Зимней серии игр.

Болельщики могут следить за трансляцией контрольных матчей на сайте клуба в разделе Зенит-ТВ. Также выборочные игры покажет бесплатно телеканал «Матч ТВ». В эфире спортивного канала запланирован показ матча «Зенит» — «Чонбук», игра пройдет 24 января в 17.00 по московскому времени.