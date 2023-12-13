В «Ахмате» заявили, что Ромащенко будет готовить команду ко второй части сезона

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» выразил доверие главному тренеру команды Мирославу Ромащенко.

«Вопрос ухода Ромащенко даже не обсуждается. Он продолжит тренировать команду. У нас абсолютное взаимопонимание», — сказал Газзаев «СЭ».

Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года, контракт рассчитан до лета 2026-го. Команда ушла на зимний перерыв в РПЛ на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.