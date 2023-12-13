Канчельскис: «В ближайшие пять лет «Спартак» будет четвертым-пятым»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис убежден, что «Спартак» в ближайшие пять лет точно не станет чемпионом России.

«Уволит ли «Спартак» Абаскаля в 2024 году? Понятия не имею, нужно находиться в клубе. Но одно я знаю точно — красно-белые в ближайшие пять лет будут занимать четвертое-пятое место в турнирной таблице. В этом я даже не сомневаюсь, просто уверен. Болельщики «Спартака», как мы знаем, любят кричать, паясничать, но поймите вы это наконец — вы будете пятыми или четвертыми в ближайшие пять лет. Можете не любить меня, но я говорю правду. О каком чемпионстве «Спартака» поются сказки? Я не понимаю этого», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

После первой части этого сезона «Спартак» с 30 очками за 18 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.