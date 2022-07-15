В «Ахмате» рассказали подробности перехода Агаларова из «Уфы»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал детали трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».
«Гамид уже прибыл в расположение команды. Сейчас он проходит медобследование. Контракт на три года. Отступных в контракте нет. Мы проговорили все с «Уфой» и двигаемся дальше. Про интерес европейских команд я не могу ничего сказать. Мы долго общались и приняли решение, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. Для его развития, и для клуба, и для «Уфы» так будет лучше», — сказал Айдамиров «СЭ».
14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».
В сезоне-2021/22 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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