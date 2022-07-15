В «Ахмате» рассказали подробности перехода Агаларова из «Уфы»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал детали трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».

«Гамид уже прибыл в расположение команды. Сейчас он проходит медобследование. Контракт на три года. Отступных в контракте нет. Мы проговорили все с «Уфой» и двигаемся дальше. Про интерес европейских команд я не могу ничего сказать. Мы долго общались и приняли решение, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. Для его развития, и для клуба, и для «Уфы» так будет лучше», — сказал Айдамиров «СЭ».

14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».

В сезоне-2021/22 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.