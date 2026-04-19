Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о поражении от «Спартака»: «Играла одна команда, ожидали другого результата»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Итог на табло. Играла одна команда. «Спартак» хотел выиграть больше, я их с этим поздравляю. Сыграли беспомощно? Не могу так сказать. Ожидали другого результата. В чем причина? Это должен проанализировать тренер», — заявил Айдамиров.

Грозненская команда с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые с 45 очками — на четвертой строчке.