Черчесов — о поражении «Ахмата» от «Спартака»: «Качество игры меня не устроило»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что его не устроила игра команды в 25-м туре РПЛ против «Спартака».

Матч прошел 19 апреля на «Лукойл Арене» в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 3:1.

— Сложно после таких игр находить правильные слова. Мы знали, что «Спартак» пойдет в атаку, и сначала охладили их пыл, имели свои моменты, но не реализовали. Потом пропустили, растерялись и пропустили еще один гол. Качество игры меня сегодня не устроило.

— Как мотивировать игроков, когда команда выполнила задачу на сезон?



— Кто вам сказал, что команда выполнила задачу на сезон? Наверное, сегодня не хватило некоторых игроков. Многие давно не играли, баланса и тонуса нет. В одну секунду со «Спартаком» не просто начать играть. Надеюсь, игроки вольются, наберут тонус. Надо это разбирать, — отметил Черчесов.

«Ахмат» (31 очко) сохраняет девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре грозненцы 23 апреля примут «Балтику».

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