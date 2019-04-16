"Увидимся на матче". Игбун готов сыграть с "Арсеналом"

Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун готов принять участие в матче 24-го тура премьер-лиги против "Арсенала". 28-летний нигериец остался в запасе на игру с "Енисеем" (0:0) из-за того, что почувствовал недомогание.

- Готов сыграть в следующем матче. Увидимся на игре! - сказал Игбун в интервью клубной пресс-службе.

Слай в порядке и ждет всех на ближайшей игре! pic.twitter.com/bhKJY7FGXS – ФК УФА (@UfaFc) 16 апреля 2019 г.



В текущем сезоне Игбун провел 26 матчей за "Уфу", забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Уфимцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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