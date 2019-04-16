16:45 | Футбол — РПЛ

"Увидимся на матче". Игбун готов сыграть с "Арсеналом"

1
Обсудить

Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун готов принять участие в матче 24-го тура премьер-лиги против "Арсенала". 28-летний нигериец остался в запасе на игру с "Енисеем" (0:0) из-за того, что почувствовал недомогание.

Готов сыграть в следующем матче. Увидимся на игре! - сказал Игбун в интервью клубной пресс-службе.


В текущем сезоне Игбун провел 26 матчей за "Уфу", забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Уфимцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Уфа - Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

"Спартак" еще может стать чемпионом в сезоне-2018/19?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ