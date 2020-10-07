Вадим Евсеев объяснил решение уйти в отставку с поста главного тренера «Уфы».

«В марте 2019-го я возглавил «Уфу». В октябре 2020-го я решил ее покинуть.

Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне.

Я благодарен «Уфе» за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают.

Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время. Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперед, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев", — написал у себя в Instagram Евсеев.

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года. Под его руководством команда из столицы Башкортостана провела 55 официальных матчей, одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

«Уфа» после 10 туров с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2020/21. В этом чемпионате уфимцы одержали только одну победу, трижды сыграли вничью при шести поражениях.