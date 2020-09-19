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«Урал» — «Зенит»: в перерыве матча Дзюба подарил футболку юному болельщику

17:58
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба подарил свою футболку юному болельщику после первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Урала».

Фанат попросил 32-летнего футболиста об этом на своем плакате. Дзюба подошел к трибуне и бросил мальчику футболку.

Урал — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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