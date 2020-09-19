«Урал» — «Зенит»: в перерыве матча Дзюба подарил футболку юному болельщику
17:58
Форвард «Зенита» Артем Дзюба подарил свою футболку юному болельщику после первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Урала».
Фанат попросил 32-летнего футболиста об этом на своем плакате. Дзюба подошел к трибуне и бросил мальчику футболку.
В перерыве Дзюба подарил футболку юному болельщику, попросившего об этом на плакате ??— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2020
Залетай на второй тайм:https://t.co/PSeftEd38W pic.twitter.com/zY6B46mtLF
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