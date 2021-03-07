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Жамалетдинов — о матче с «Уралом»: «Заслуженно увозим ничью»

16:09
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Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).

«Все бились до конца, спасибо команде. Заслуженно увозим ничью, — сказал футболист в эфире «Матч Премьер». — Главный тренер в перерыве сказал, что доволен тем, как мы играем в первом тайме. Просил действовать более компактно и плотнее. Все ребята с этим справились. Поэтому таков и результат».

Урал — Уфа

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