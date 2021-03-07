Жамалетдинов — о матче с «Уралом»: «Заслуженно увозим ничью»
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).
«Все бились до конца, спасибо команде. Заслуженно увозим ничью, — сказал футболист в эфире «Матч Премьер». — Главный тренер в перерыве сказал, что доволен тем, как мы играем в первом тайме. Просил действовать более компактно и плотнее. Все ребята с этим справились. Поэтому таков и результат».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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