Стали известны составы «Урала» и «Тамбова» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ. С первых минут у хозяев на поле выйдут восстановившийся после травмы Эрик Бикфалви и нападающий Павел Погребняк, не так давно вернувшийся в старый клуб.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Аугустыняк, Гусейнов, Панюков, Караев.

«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Килин, Костюков, Онугха.

Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.

Матч начнется в 14.00 (мск).