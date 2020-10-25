«Урал» — «Тамбов»: Погребняк и Бикфалви выйдут на поле с первых минут
12:45
Стали известны составы «Урала» и «Тамбова» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ. С первых минут у хозяев на поле выйдут восстановившийся после травмы Эрик Бикфалви и нападающий Павел Погребняк, не так давно вернувшийся в старый клуб.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Аугустыняк, Гусейнов, Панюков, Караев.
«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Килин, Костюков, Онугха.
Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов.
Матч начнется в 14.00 (мск).
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