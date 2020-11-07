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«Урал» — «Спартак»: Матвеев получил желтую карточку

15:45
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев получил желтую карточку в концовке матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Он требовал назначить пенальти в ворота красно-белых после столкновения в штрафной площади Эрика Бикфалви и Павла Маслова.

Урал — Спартак

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