«Урал» сообщил, что на матче с «Краснодаром» в гостевом секторе присутствовало рекордное количество фанатов

Пресс-служба «Урала» сообщила, что на матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2) в гостевом секторе присутствовало рекордное количество болельщиков. Клуб поблагодарил фанатов за поддержку.

«Вчера на гостевом секторе стадиона «Краснодар» присутствовало 130 наших болельщиков (из них 105 приехали из Екатеринбурга).

Это самый массовый выезд в Краснодар в истории фанатского движения Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице. 3 марта команда встретится с «Уфой» в 1/8 финала Кубка России. Начало матча — в 12.00 по московскому времени.