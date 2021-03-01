Футболист «Краснодара» Кайо рассказал, как привыкал к роли центрального защитника, хотя приходил в команду в амплуа центрального хавбека.

— Трудно ли дался переход из опорной зоны в центр обороны?

— Сперва было сложновато, все-таки прежде я никогда не бывал в роли центрального защитника. Но постепенно адаптировался. Этот процесс не был слишком долгим, — цитирует бразильца сайт «Краснодара».

— Сейчас уже привык к новой позиции? Или душа по-прежнему тянет поиграть ближе к линии полузащиты?

— В целом, уже привык, все хорошо. Все как обычно: стараюсь помогать партнерам и выполнять задачи, поставленные тренером.

— Как оцениваешь уровень своей игры на данный момент? В чем хотел бы прибавить?

— По-моему, с учетом того, что это не моя «родная» позиция, я проделал хорошую работу. Конечно, порой бывают ошибки, но стараюсь их не повторять. Работаю на тренировках и в матчах, чтобы повышать свой уровень игры.