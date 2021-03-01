Защитник «Краснодара» Кайо рассказал, как проходила его адаптация в России. 25-летний бразилец перешел в российский клуб в июле 2019 года.

— Как тебе живется в Краснодаре? Что понравилось в городе и что вызывает дискомфорт?

— В России ощущаю себя прекрасно, никаких проблем. Краснодар — очень хороший город для жизни, и я рад, что он находится на юге страны, так что местный климат поближе к бразильскому. Зимой тут тоже бывает холодно — сам знаешь, какой был февраль в этом году — но ничего страшного. Скоро ко мне должны приехать жена с ребенком, и с ними вместе мне здесь будет еще лучше, — цитирует Кайо официальный сайт «быков».

— Многое слышал о России до переезда в Краснодар?

— На самом деле, да, ваша страна известна в мире. Россия — страна с большой историей. А еще здесь очень холодно! До перехода в «Краснодар» я не бывал в России и теперь мне интересно ее познавать. Стараюсь узнать больше о местной культуре, понемногу изучаю русский язык, хотя он довольно сложный. Но важно понимать, о чем разговаривают люди вокруг, это делает жизнь комфортнее.

— Твое мнение о Тинькофф РПЛ?

— Сильная лига, довольно ровная. В ней никогда нельзя быть заранее уверенным в победе. Играть здесь непросто, так скажу.