«Урал» в большинстве одержал минимальную победу над «Сочи»

«Урал» на своем поле одержал минимальную победу над «Сочи» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Алексей Евсеев. Он отличился на 86-й минуте встречи. Причем Евсеев появился на поле за несколько секунд до этого.

Отметим, что весь второй тайм «Сочи» играл в меньшинстве: в первой половине две желтые карточки получил защитник Сергей Терехов. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказывал претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильева после этого эпизода, за что также получил красную карточку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» — 1:0 (0:0)

Гол: Евсеев, 86.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 67), Йовичич, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич (Евсеев, 86), Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Калугин, 77), Цаллагов, Мевля, Новосельцев (Маммана, 46), Миладинович, Бурмистров (Набиуллин, 75), Жоаузинью (Дуганджич, 89), Нобоа (Пруцев, 46), А.Заболотный.

Предупреждения: Калинин, 1. Рыков, 7. Терехов, 20. Бурмистров, 22. Миладинович, 29. Помазун, 90. А.Заболотный, 90.

Удаление: Терехов, 45.

Судьи: Васильев (Ижевск). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир).

29 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».