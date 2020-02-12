«Урал» резервным составом уступил шведскому «Браге»

«Урал» проиграл шведскому клубу «Браге» в контрольном матче. В игре приняли участие молодые игроки, которые работали последние недели с главной командой «Урала», а также футболисты «Урала-2». Основной состав екатеринбургского клуба готовится к вечерней игре против «Текстильщика».

Контрольный матч

«Урал» (Россия) — «Браге» (Швеция) — 2:4

Голы у «Урала»: Новиков, 48. Татаринов, 60 — с пенальти.