«Урал» проведет три сбора на Кипре

«Урал» на официальном сайте опубликовал расписание учебно-тренировочных сборов в зимний перерыв.

Команда выйдет из отпуска 13 января. Все сборы екатеринбуржцы проведут на Кипре, первый продлится до 27 января.

Затем футболисты получат три дня отдыха. Тренировочный процесс планируется возобновить 31 января. Второй сбор завершится 13 февраля. Заключительный этап подготовки начнется 17 февраля.

Также возможно участие игроков главной команды в играх Кубка ФНЛ.