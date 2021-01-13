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«Урал» проведет два сбора при подготовке ко второй части сезона РПЛ

09:07
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Пресс-служба «Урала» в клубных соцсетях опубликовала план подготовки команды ко второй части сезона.

Уже завтра футболисты выйдут из отпуска, и в течение 14-15 января проведут плановый медицинский осмотр.

С 17 по 30 января команда из Екатеринбурга будет работать в ОАЭ на первом учебно-тренировочном сборе, а со 2 по 17 февраля запланирован сбор в Турции.

После первой части сезона «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 21 очком.

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