«Урал» проведет два сбора при подготовке ко второй части сезона РПЛ
09:07
Пресс-служба «Урала» в клубных соцсетях опубликовала план подготовки команды ко второй части сезона.
Уже завтра футболисты выйдут из отпуска, и в течение 14-15 января проведут плановый медицинский осмотр.
С 17 по 30 января команда из Екатеринбурга будет работать в ОАЭ на первом учебно-тренировочном сборе, а со 2 по 17 февраля запланирован сбор в Турции.
После первой части сезона «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 21 очком.
Уже завтра наши парни выйдут из отпуска pic.twitter.com/MX1t3frBHo— ФК Урал (@FCURAL) January 13, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю