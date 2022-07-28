Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трехлетний контракт
«Урал» предлагает бывшему игроку «Зенита» Оздоеву контракт на три года
«Урал» предлагает бывшему полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву контракт на три года с зарплатой пять миллионов рублей в месяц, сообщает Eurostavka.ru.
По информации источника, стороны пока не пришли к соглашению.
Отмечается, что 29-летнего россиянина не устраивает зарплата, предложенная екатеринбургским клубом.
В прошедшем сезоне Оздоев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Полузащитник покинул клуб 30 июня 2022 года в статусе свободного агента.
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|
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|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
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|1
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|
7
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|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
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|5-4
|3
|
9
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|1
|0
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|
10
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|0
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|
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|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
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