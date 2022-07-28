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Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трехлетний контракт

«Урал» предлагает бывшему игроку «Зенита» Оздоеву контракт на три года
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Урал» предлагает бывшему полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву контракт на три года с зарплатой пять миллионов рублей в месяц, сообщает Eurostavka.ru.

По информации источника, стороны пока не пришли к соглашению.

Отмечается, что 29-летнего россиянина не устраивает зарплата, предложенная екатеринбургским клубом.

В прошедшем сезоне Оздоев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Полузащитник покинул клуб 30 июня 2022 года в статусе свободного агента.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/ural-predlagaet-ozdoevu-kontrakt-na-3-goda-igroka-ne-ustraivaet-zarplata
Магомед Оздоев
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3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 - : -
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