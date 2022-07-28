Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трехлетний контракт

«Урал» предлагает бывшему игроку «Зенита» Оздоеву контракт на три года

«Урал» предлагает бывшему полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву контракт на три года с зарплатой пять миллионов рублей в месяц, сообщает Eurostavka.ru.

По информации источника, стороны пока не пришли к соглашению.

Отмечается, что 29-летнего россиянина не устраивает зарплата, предложенная екатеринбургским клубом.

В прошедшем сезоне Оздоев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Полузащитник покинул клуб 30 июня 2022 года в статусе свободного агента.