Камоцци отреагировал на решение «Спартака» не подписывать Черышева

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что московский клуб отказался приобретать полузащитника Дениса Черышева.

Ранее «СЭ» писал, что представители футболиста дважды предлагали услуги игрока «Спартаку», однако клуб решил не подписывать Черышева.

«Если «Спартак» действительно дважды отказался от услуг Дениса Черышева, значит, у клуба есть другие идеи. Они заслуживают уважения за наличие других вариантов и идей. Нужен ли Черышев «Спартаку»? Это решает только клуб, его руководство. Если Черышева все еще нет в «Спартаке», значит, он им не нужен, клуб не видит необходимости в нем», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

31-летний россиянин является свободным агентом с мая после ухода из испанской «Валенсии».