Бывший спортдир «Зенита»: «Дзюба гордый, чтобы идти в средний клуб»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос, где может продолжить карьеру экс-форвард команды Артем Дзюба.
— Дзюба покинул «Зенит» и по-прежнему не может найти себе новый клуб. Вас удивляет эта ситуация? Где он в итоге окажется?
— Здесь я могу только предполагать. Наверное, Дзюба не договорился с «Зенитом» по сроку контракта и по финансовым моментам. Сыграли роль какие-то запросы Артема. Но это опять же лишь мои догадки. Видимо, питерский клуб не стал удовлетворять его запросы. Тут надо учитывать возраст игрока. Да, он способен приносить пользу, но 33-летнему форварду сложно предлагать контракт сразу на три года. Максимум на два. Как-то так.
— И что теперь делать Дзюбе?
— Рынок же не стоит на месте. Наверное, те клубы, которые могли себе позволить пригласить Дзюбу, уже кого-то взяли. Опций у Артема становится все меньше и меньше. Уверен, что в России Дзюба может усилить любую команду. Но здесь включается другая история.
— Какая?
— Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за «Зенит» Артему сложно пойти в какой-то средний клуб. Это войдет в противоречие со всеми его ожиданиями. Наверное, до последнего он будет ждать какого-то интересного предложения — и по статусу клуба, и по финансам.
— «Сочи» — это нормальный вариант или все-таки мелковато для Дзюбы?
— Считаю, «Сочи» — это наиболее логичный вариант для Дзюбы в нынешней ситуации. Другое дело, заинтересованы ли в нем руководители клуба. По футбольным качествам он, конечно, подойдет этой команде. Сто процентов.
— Откуда такая уверенность?
— Сейчас у «Сочи» нет центрального нападающего. Клубу нужен один или даже два игрока такого амплуа. На бумаге кандидатура Дзюбы напрашивается, но я не знаю всех пожеланий и приоритетов руководства «Сочи».
В данный момент форвард является свободным агентом — он покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин находится в процессе поиска новой команды.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
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2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1