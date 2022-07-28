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Бывший спортдир «Зенита»: «Дзюба гордый, чтобы идти в средний клуб»

Бывший спортдир «Зенита» Корнеев поделился мнением о будущем Дзюбы
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос, где может продолжить карьеру экс-форвард команды Артем Дзюба.

— Дзюба покинул «Зенит» и по-прежнему не может найти себе новый клуб. Вас удивляет эта ситуация? Где он в итоге окажется?

— Здесь я могу только предполагать. Наверное, Дзюба не договорился с «Зенитом» по сроку контракта и по финансовым моментам. Сыграли роль какие-то запросы Артема. Но это опять же лишь мои догадки. Видимо, питерский клуб не стал удовлетворять его запросы. Тут надо учитывать возраст игрока. Да, он способен приносить пользу, но 33-летнему форварду сложно предлагать контракт сразу на три года. Максимум на два. Как-то так.

— И что теперь делать Дзюбе?

— Рынок же не стоит на месте. Наверное, те клубы, которые могли себе позволить пригласить Дзюбу, уже кого-то взяли. Опций у Артема становится все меньше и меньше. Уверен, что в России Дзюба может усилить любую команду. Но здесь включается другая история.

— Какая?

— Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за «Зенит» Артему сложно пойти в какой-то средний клуб. Это войдет в противоречие со всеми его ожиданиями. Наверное, до последнего он будет ждать какого-то интересного предложения — и по статусу клуба, и по финансам.

— «Сочи» — это нормальный вариант или все-таки мелковато для Дзюбы?

— Считаю, «Сочи» — это наиболее логичный вариант для Дзюбы в нынешней ситуации. Другое дело, заинтересованы ли в нем руководители клуба. По футбольным качествам он, конечно, подойдет этой команде. Сто процентов.

— Откуда такая уверенность?

— Сейчас у «Сочи» нет центрального нападающего. Клубу нужен один или даже два игрока такого амплуа. На бумаге кандидатура Дзюбы напрашивается, но я не знаю всех пожеланий и приоритетов руководства «Сочи».

В данный момент форвард является свободным агентом — он покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин находится в процессе поиска новой команды.

Артем Дзюба
ФК Зенит
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