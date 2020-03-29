«Урал» получил выходные до 1 мая, легионеры покинули Россию
17:35
Игроки «Урала» получили выходные до 1 мая, иностранные игроки покинули Россию, информирует «РИА Новости».
РФС 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ранее главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, что команда в пятницу провела двусторонний матч и была отпущена по домам до 5 апреля.
?- Команда получила выходные до 1 мая. Легионеры отправились к семьям и уже покинули Россию, — отмечается в сообщении.
?- Пока не могу ничего комментировать, — ответил на соответствующий вопрос президент «Урала» Григорий Иванов.
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