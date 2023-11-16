«Урал» показал, как готовится к матчу против «Краснодара» в Сочи

«Урал» начал подготовку к матчу против «Краснодара» в рамках 16-го тура РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Уральская команды готовится в встрече в Сочи, где будут тренироваться во время паузы в РПЛ. Возвращение в Екатеринбург запланировано на 24 ноября.

Матч «Урал» — «Краснодар» состоится 26 ноября. Начало — в 14.00 мск.