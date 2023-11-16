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Сегодня, 12:38

Лахиялов поделился мнением о матче «Зенит» — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов оценил матч «Зенита» и «Краснодара» (1:1) и их борьбу за чемпионство.

«Нельзя не отметить, что наконец в Российской премьер-лиги появилась какая-то интрига в борьбе за чемпионство. Не знаю, как он завершится, но по крайней мере по первому кругу можно сказать, что есть реальный кандидат не на чемпионство, а на конкуренцию в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Это «Краснодар». Если касаться их очной встречи в пятнадцатом туре, то хотя от многих специалистов были восторженные отклики, что это игра европейского уровня, лигочемпионского, я бы таких авансов не выдавал. Сама по себе игра оказалась не совсем зрелищной. Да, она держала в напряжении, но в ней было мало высокого уровня и осмысленных действий. При этом на поле было много сумбура, суеты и волнения. Ясно, что на кону стояло первое место по итогам первого круга, решалось, кто станет промежуточным чемпионом. Это и сказалось на качестве игры. В последние минут семь-десять «Зенит» показал более-менее целостную игру. Можно сказать, в это время он уже включился», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга уступает лидирующему «Краснодару» 2 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005454030_lahiyalov_igra_zenit__krasnodar_ne_byila_evropeyskogo_urovnya
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Семак подвел итоги первой половины сезона в РПЛ для «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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