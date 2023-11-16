Заварзин считает, что Абаскаля надо оставлять в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин предположил, стоит ли оставлять Гильермо Абаскаля в «Спартаке» после окончания первой части сезона.

«Оставшиеся три игры должны показать, где окажется «Спартак». По идее Абаскаля надо оставлять, если красно-белые будут на четвертом или пятом месте. Состав у команды приличный. Если придет новый тренер, нужно будет менять половину команды. Как правило новый специалист приходит со своей концепцией. От добра добра нет смысла искать. Вариант с Черчесовым? У него слишком завышенные амбиции. Он может и талантливый тренер, но личные амбиции выше его таланта», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» с 24 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.