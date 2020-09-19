«Урал» отреагировал на гол Дзюбы, намекнув на офсайд
17:00
Официальный Twitter «Урала» опубликовал стоп-кадр момента с положением форварда «Зенита» Артема Дзюбы в момент предголевого паса в матче 8-го тура РПЛ. 32-летний нападающий отличился на 4-й минуте игры.
Екатеринбуржцы оставили под фото эмоджи с моноклем.
?— ФК Урал (@FCURAL) September 19, 2020
#УралЗенит pic.twitter.com/tsHzNsx6jh
Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Карасев после подсказки ВАР засчитал взятие ворот.
Артём Дзюба в 14 матчах против «Урала» забил уже 10 мячей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2020
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«Урал» — «Зенит»: гол Дзюбы засчитан после подсказки ВАР
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