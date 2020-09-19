«Урал» отреагировал на гол Дзюбы, намекнув на офсайд

Официальный Twitter «Урала» опубликовал стоп-кадр момента с положением форварда «Зенита» Артема Дзюбы в момент предголевого паса в матче 8-го тура РПЛ. 32-летний нападающий отличился на 4-й минуте игры.

Екатеринбуржцы оставили под фото эмоджи с моноклем.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Карасев после подсказки ВАР засчитал взятие ворот.

«Урал» — «Зенит»: гол Дзюбы засчитан после подсказки ВАР