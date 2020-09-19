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«Урал» отреагировал на гол Дзюбы, намекнув на офсайд

17:00
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Официальный Twitter «Урала» опубликовал стоп-кадр момента с положением форварда «Зенита» Артема Дзюбы в момент предголевого паса в матче 8-го тура РПЛ. 32-летний нападающий отличился на 4-й минуте игры.

Екатеринбуржцы оставили под фото эмоджи с моноклем.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Карасев после подсказки ВАР засчитал взятие ворот.

«Урал» — «Зенит»: гол Дзюбы засчитан после подсказки ВАР

Урал — Зенит

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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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