«Урал» объявил о возвращении вратаря Арапова

Вратарь Дмитрий Арапов продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Добро пожаловать домой, Дима!» — говорится в заявлении «Урала».

Арапов является воспитанником Академии «Урала». За основную команду оранжево-черных голкипер дебютировал в 2015 году. Всего на его счету 18 матчей за «шмелей» в РПЛ, в которых он пропустил 31 мяч и 2 раза сыграл на ноль.

Позже Арапов играл за «Волгарь», «Чайку», «Томь» и «Иртыш». На данный момент голкиперу 31 год.