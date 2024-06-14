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Сегодня, 11:56

Якубко: «Вложился в личный бизнес, не связанный с футболом»

Алина Савинова
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Бывший игрок ряда российских клубов Мартин Якубко рассказал, что в последние годы занимается бизнесом. Он завершил игровую карьеру в 2016 году.

«Три года я тренировал детей до 14 лет, также три года работал в сборной Словакии как тим-менеджер, и это закончилось чемпионатом мира в Аргентине для команд до 20 лет. Сейчас вложился в свой личный бизнес, никак не связанный с футболом. Доставляем замороженную еду по школам, гостиницам, ресторанам. У нас есть склад, мы покупаем продукты и развозим дальше по точкам. Почему не остался работать в футболе? В нашей стране в спорт вкладывается не очень много денег. Я не вижу сейчас смысла в этом участвовать. Вижу, как у нас все работает, и мне это не нравится», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

44-летний Якубко в разные годы своей профессиональной карьеры выступал за российские «Химки», «Сатурн», «Динамо», «Амкар», «Москву», а также словацкие «Ружомберок», «Дуклу», «Татран» и «Букоцел».

Источник: РБ Спорт
Мартин Якубко
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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 21
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Краснодар

 15
Константин Тюкавин

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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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