Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:37

«Урал» обсудит будущее арендованного у ЦСКА Помазуна в конце сезона

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что обсудит будущее голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в конце сезона-2022/23. Футболист выступает в уральском клубе на правах аренды с 2020 года.

«Помазун — игрок ЦСКА, который находится у нас в аренде. У нас с ним есть соглашение до конца сезона, потом будем думать. Это футбол, все непредсказуемо — завтра может что-нибудь случиться. Мы пока не разговариваем. Сейчас Илья играет у нас», — цитирует Иванова ТАСС.

За «Урал» голкипер сыграл в 64 встречах.

Источник: https://tass.ru/sport/16810849
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» намерен закончить активную трансферную кампанию трансферами Дуарте и Тавареша
Дмитрий Тарасов: «Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные»
Агент Рассказова прокомментировал появление игрока в расположении «Крыльев Советов»: «Мы обо всем договорились»
Сычев заявил, что «Локомотив» борется за выживание
Агент Мореля подтвердил интерес к игроку от клубов РПЛ: «Мы ведем переговоры»
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Рассказова прокомментировал появление игрока в расположении «Крыльев Советов»: «Мы обо всем договорились»

Источник: «Бенфика» хочет включить в контракт Тавареша со «Спартаком» опцию обратного выкупа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости