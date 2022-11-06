Президент «Урала» Иванов считает, что команда должна была обыгрывать «Локомотив»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» ничейный результат в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).
«Упустили победу на последних секундах. Первый тайм был не очень качественным в нашем исполнении. Во втором тайме немного перестроили игру, должны были выигрывать. Хотели, видимо, третий забить, но не получилось», — сказал Иванов «СЭ».
«Урал» вышел вперед на 90-й минуте встречи благодаря голу защитника Егора Филипенко, но «Локомотив» смог отыграться — Филипенко срезал мяч в свои ворота.
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|2 : 0
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Сочи – Спартак
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|5.11
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|
Зенит – Ахмат
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|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
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|
ЦСКА – Н. Новгород
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|6.11
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|
Урал – Локомотив
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Торпедо – Кр. Советов
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