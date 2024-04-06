«Урал» — «Крылья Советов»: самарцы вышли вперед

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович забил мяч в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» — 2:1.

Хавбек отметился на 79-й минуте, реализовав пенальти. Для него этот гол стал вторым в этой встрече.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 40-й минуте форвард черно-оранжевых Алексей Каштанов сравнял счет, реализовав пенальти.