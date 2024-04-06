Агент Рыбуса: «Мацей и «Рубин» вернутся к вопросу о продлении контракта после окончания сезона»

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о возможном продлении контракта его клиента с казанским клубом.

Действующее соглашение 34-летнего поляка рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Рыбусу нужно до конца восстановиться, а клубу — понять, на что он еще способен, потому что полученная травма до сих пор давала знать. Слава Богу, сейчас все хорошо — Мацей работает в группе и, думаю, через неделю или две мы его увидим на поле. За оставшуюся часть сезона Рыбус должен доказать, что он еще соответствует уровню РПЛ. К вопросу о продлении контракта «Рубин» и Мацей вернутся после окончания сезона. 100% не раньше», — цитирует Орещука Sport24.

Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года на правах свободного агента. Всего за команду из Татарстана он провел 2 матча, не отличившись результативными действиями.

В августе 2023-го Рыбус разорвал двуглавую мышцу бедра.