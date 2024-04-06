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Агент Рыбуса: «Мацей и «Рубин» вернутся к вопросу о продлении контракта после окончания сезона»

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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о возможном продлении контракта его клиента с казанским клубом.

Действующее соглашение 34-летнего поляка рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Рыбусу нужно до конца восстановиться, а клубу — понять, на что он еще способен, потому что полученная травма до сих пор давала знать. Слава Богу, сейчас все хорошо — Мацей работает в группе и, думаю, через неделю или две мы его увидим на поле. За оставшуюся часть сезона Рыбус должен доказать, что он еще соответствует уровню РПЛ. К вопросу о продлении контракта «Рубин» и Мацей вернутся после окончания сезона. 100% не раньше», — цитирует Орещука Sport24.

Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года на правах свободного агента. Всего за команду из Татарстана он провел 2 матча, не отличившись результативными действиями.

В августе 2023-го Рыбус разорвал двуглавую мышцу бедра.

Источник: Sport24
Мацей Рыбус
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
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