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Сегодня, 15:58

«Крылья Советов» обыграли «Урал» на выезде, Рахманович сделал дубль

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Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 40-й минуте форвард черно-оранжевых Алексей Каштанов сравнял счет с пенальти.

На 61-й минуте защитник хозяев Итало получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 75-й минуте вратарь «Урала» Илья Помазун сбил в своей штрафной защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Главный судья встречи Павел Кукуян после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота екатеринбуржцев. Рахманович реализовал пенальти и сделал дубль.

«Крылья Советов» поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, набрав 33 очка. «Урал» идет на 13-й строчке с 20 очками.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Алексей Каштанов
Амар Рахманович
7
40
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«Урал» — «Крылья Советов»: видео голов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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