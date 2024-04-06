«Крылья Советов» обыграли «Урал» на выезде, Рахманович сделал дубль

«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 40-й минуте форвард черно-оранжевых Алексей Каштанов сравнял счет с пенальти.

На 61-й минуте защитник хозяев Итало получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 75-й минуте вратарь «Урала» Илья Помазун сбил в своей штрафной защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Главный судья встречи Павел Кукуян после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота екатеринбуржцев. Рахманович реализовал пенальти и сделал дубль.

«Крылья Советов» поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, набрав 33 очка. «Урал» идет на 13-й строчке с 20 очками.