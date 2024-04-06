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Сегодня, 14:43

«Урал» — «Крылья Советов»: Каштанов сравнял счет в матче

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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счет в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.

Форвард отметился на 40-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол защитника самарцев Романа Евгеньева в своей штрафной. Во время розыгрыша «Уралом» штрафного удара Евгеньев нарушил правила, отпихнув мяч двумя руками.

Первый гол на 16-й минуте забил полузащитник самарцев Амар Рахманович.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Каштанова шестым в сезоне-2023/24 во всех турнирах.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Алексей Каштанов
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«Урал» — «Крылья Советов»: команды обменялись голами в первом тайме
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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