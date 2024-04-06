«Урал» — «Крылья Советов»: команды обменялись голами в первом тайме

«Урал» — «Крылья Советов» после первого тайма счет равный — 1:1.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 40-й минуте форвард черно-оранжевых Алексей Каштанов сравнял счет, реализовав пенальти.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками, «Урал» идет на 13-й строчке с 20 очками.