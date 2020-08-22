Стали известные составы на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ в Екатеринбурге «Урал» — «Краснодар». Начало игры — в 14.00 (мск).

С первых минут встречи у гостей выйдут Игорь Смольников, Магомед-Шапи Сулейманов, Максим Кутовой.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.

Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайю, Рамирес, Уткин, Олссон, Газинский, Кутовой, Сулейманов, Берг.

Запас: Синицын, Городов, Петров, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон.