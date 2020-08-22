«Урал» — «Краснодар»: Смольников, Кутовой и Шапи — в старте «быков» на матч в Екатеринбурге
12:34
Стали известные составы на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ в Екатеринбурге «Урал» — «Краснодар». Начало игры — в 14.00 (мск).
С первых минут встречи у гостей выйдут Игорь Смольников, Магомед-Шапи Сулейманов, Максим Кутовой.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайю, Рамирес, Уткин, Олссон, Газинский, Кутовой, Сулейманов, Берг.
Запас: Синицын, Городов, Петров, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Вилена, Классон.
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