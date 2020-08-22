На 83-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:0) верное решение принял второй ассистент судьи Илья Елеференко, зафиксировавший положение «вне игры» у Рафала Аугустыняка. В результате арбитр Евгений Турбин не засчитал взятие ворот хозяев поля.

В момент удара Давида Караева Аугустыняк зашел далеко за линию офсайда и затем добил мяч в ворота. Момент несложный, судьи правильно в нем разобрались. (Александр Бобров)