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«Урал» — «Краснодар»: почему не засчитан гол хозяев?

16:24
«Урал» — «Краснодар»: почему не засчитан гол хозяев? «Урал» — «Краснодар»: почему не засчитан гол хозяев? «Урал» — «Краснодар»: почему не засчитан гол хозяев?
«Урал» — «Краснодар»: почему не засчитан гол хозяев?
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На 83-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:0) верное решение принял второй ассистент судьи Илья Елеференко, зафиксировавший положение «вне игры» у Рафала Аугустыняка. В результате арбитр Евгений Турбин не засчитал взятие ворот хозяев поля.

В момент удара Давида Караева Аугустыняк зашел далеко за линию офсайда и затем добил мяч в ворота. Момент несложный, судьи правильно в нем разобрались. (Александр Бобров)

Урал — Краснодар

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