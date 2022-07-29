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Сегодня, 18:31

«Нижний Новгород» подарил абонемент молодому человеку, который подвергся нападению хулиганов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Акция «Нижнего Новгорода».
Фото ФК «Нижний Новгород».

Футбольный клуб «Нижний Новгород» пригласил на стадион 14-летнего Дмитрия, который недавно подвергся нападению хулиганов в городе. Ему вручили абонемент на домашние матчи нижегородского клуба, сообщает пресс-служба «Нижнего».

«Из-за лиц, которые нарушили закон, называя себя при этом якобы футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг, может сложиться неверное представление о болельщиках, о фанатах, о мире футбола, который дарит море положительных эмоций людям», — гласит заявление клуба.

С подростком, его семьей и друзьями встретился генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов, который показал гостям домашнюю арену команды, вручил подарки, абонементы и пригласил на матчи клуба.

Также Дмитрий пообщался с футболистами команды Тимуром Сулеймановым и Никитой Каккоевым.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
ФК Нижний Новгород
0
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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