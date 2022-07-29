«Нижний Новгород» подарил абонемент молодому человеку, который подвергся нападению хулиганов

Футбольный клуб «Нижний Новгород» пригласил на стадион 14-летнего Дмитрия, который недавно подвергся нападению хулиганов в городе. Ему вручили абонемент на домашние матчи нижегородского клуба, сообщает пресс-служба «Нижнего».

«Из-за лиц, которые нарушили закон, называя себя при этом якобы футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг, может сложиться неверное представление о болельщиках, о фанатах, о мире футбола, который дарит море положительных эмоций людям», — гласит заявление клуба.

С подростком, его семьей и друзьями встретился генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов, который показал гостям домашнюю арену команды, вручил подарки, абонементы и пригласил на матчи клуба.

Также Дмитрий пообщался с футболистами команды Тимуром Сулеймановым и Никитой Каккоевым.