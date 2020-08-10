В понедельник, 10 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Урал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Динамо»