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«Урал» — «Динамо»: видеотрансляция матча чемпионата России

10 августа 2020, 15:00
«Урал» на своем поле примет «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Урал» на своем поле примет «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В понедельник, 10 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Урал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Динамо»

Урал — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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