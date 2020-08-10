«Урал» — «Динамо»: видеотрансляция матча чемпионата России
10 августа 2020, 15:00
В понедельник, 10 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Урал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Урал» — «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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