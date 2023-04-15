«Урал» — ЦСКА: назначение пенальти заняло четыре минуты. Это очень долго!

Во втором тайме матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (1:2) арбитр Владислав Безбородов правильно назначил 11-метровый удар в пользу гостей.

Но с момента фола на армейце до принятия итогового решения ушло почти четыре минуты.

«Урал» — ЦСКА.

Это очень долго. Видеоассистенты Ян Бобровский и Николай Еремин потратили слишком много времени на проверку того, что произошло в штрафной площади «Урала».