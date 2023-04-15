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Судейство

Сегодня, 18:35

«Урал» — ЦСКА: назначение пенальти заняло четыре минуты. Это очень долго!

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Урал» — ЦСКА.
«Урал» — ЦСКА.
1/2

Во втором тайме матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (1:2) арбитр Владислав Безбородов правильно назначил 11-метровый удар в пользу гостей.

Но с момента фола на армейце до принятия итогового решения ушло почти четыре минуты.

«Урал» — ЦСКА.

Это очень долго. Видеоассистенты Ян Бобровский и Николай Еремин потратили слишком много времени на проверку того, что произошло в штрафной площади «Урала».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
ЦСКА

РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Ян Бобровский
2
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Локомотив

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