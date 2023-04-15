«Урал» — ЦСКА: назначение пенальти заняло четыре минуты. Это очень долго!
Во втором тайме матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (1:2) арбитр Владислав Безбородов правильно назначил 11-метровый удар в пользу гостей.
Но с момента фола на армейце до принятия итогового решения ушло почти четыре минуты.
«Урал» — ЦСКА.
Это очень долго. Видеоассистенты Ян Бобровский и Николай Еремин потратили слишком много времени на проверку того, что произошло в штрафной площади «Урала».
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|
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|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
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|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
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|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
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|
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|
Оренбург – Локомотив
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|16.04
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|
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|16
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|
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