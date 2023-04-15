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Сегодня, 18:30

Терехин заявил, что Тюкавину рано переходить в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал перспективы развития карьеры нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после возможного перехода в «Зенит».

«Тюкавин в «Зените»? Не факт, что Тюкавин там будет играть в составе. Думаю, что ему пока не надо никуда переходить. «Динамо» сейчас неплохо играет. У него там постоянная игровая практика. Кто в «Зените» даст 200-процентную гарантию, что Тюкавин каждую игру будет играть в составе? Они еще купят трех-четырех бразильцев, и Тюкавин присядет на скамейку. Смысл туда переходить? В сборную Тюкавина и так возьмут. Он еще молодой. Ему надо играть и играть. Лучше сразу в Европу куда-нибудь уезжать. Что в «Зенит», что в «Динамо». Какая разница? Мы в Европе играем что ли? Если он здесь будет забивать, то его пригласят. У него хороший агент Алексей Сафонов», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий является одним из возможных кандидатов на замену легионерам петербургского клуба.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/terekhin-tyukavinu-rano-perekhodit-v-zenit-esli-tolko-iz-za-deneg-
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Константин Тюкавин
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3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
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