Терехин заявил, что Тюкавину рано переходить в «Зенит»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал перспективы развития карьеры нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после возможного перехода в «Зенит».

«Тюкавин в «Зените»? Не факт, что Тюкавин там будет играть в составе. Думаю, что ему пока не надо никуда переходить. «Динамо» сейчас неплохо играет. У него там постоянная игровая практика. Кто в «Зените» даст 200-процентную гарантию, что Тюкавин каждую игру будет играть в составе? Они еще купят трех-четырех бразильцев, и Тюкавин присядет на скамейку. Смысл туда переходить? В сборную Тюкавина и так возьмут. Он еще молодой. Ему надо играть и играть. Лучше сразу в Европу куда-нибудь уезжать. Что в «Зенит», что в «Динамо». Какая разница? Мы в Европе играем что ли? Если он здесь будет забивать, то его пригласят. У него хороший агент Алексей Сафонов», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий является одним из возможных кандидатов на замену легионерам петербургского клуба.