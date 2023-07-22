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Судейство

Сегодня, 15:45

«Урал» — ЦСКА: арбитр Амелин наказал предупреждением не того игрока

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Урал» — ЦСКА.
1/2

В первом тайме матча 1-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (2:1) ошиблась бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. На 33-й минуте рефери вынес предупреждение капитану хозяев поля Денису Кулакову за фол на Антоне Заболотном.

В том моменте борьбу с армейцем вели два игрока «Урала»: помимо Кулакова мяч пытался отобрать Сильвие Бегич. Именно он нанес тот самый болезненный удар в голень сопернику, и именно он должен был получить желтую карточку.

Но теперь в послематчевом протоколе она записана на Кулакова с формулировкой «грубая игра». Ошибку с идентификацией не помогли исправить первый ассистент Владимир Миневич и резервный Роман Галимов. Видеоассистенты Артем Любимов и Андрей Веретешкин не стали вмешиваться.

В том эпизоде не понес никакого наказания главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, выскочивший на поле.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
ЦСКА

ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Амелин
13
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

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 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

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 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

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 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
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