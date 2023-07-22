«Урал» — ЦСКА: арбитр Амелин наказал предупреждением не того игрока

В первом тайме матча 1-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (2:1) ошиблась бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. На 33-й минуте рефери вынес предупреждение капитану хозяев поля Денису Кулакову за фол на Антоне Заболотном.

В том моменте борьбу с армейцем вели два игрока «Урала»: помимо Кулакова мяч пытался отобрать Сильвие Бегич. Именно он нанес тот самый болезненный удар в голень сопернику, и именно он должен был получить желтую карточку.

Но теперь в послематчевом протоколе она записана на Кулакова с формулировкой «грубая игра». Ошибку с идентификацией не помогли исправить первый ассистент Владимир Миневич и резервный Роман Галимов. Видеоассистенты Артем Любимов и Андрей Веретешкин не стали вмешиваться.

В том эпизоде не понес никакого наказания главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, выскочивший на поле.