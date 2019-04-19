Управляющий кафе положительно оценил Александра Кокорина и Пака. Они - постоянные посетители

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы рассказал о том, что форвард "Зенита" и чиновник Минпромторга Денис Пак являются постоянными посетителями кафе.
Ранее он сообщил подробности конфликта компании Кокорина и Мамаева с Паком.
Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
– Менеджер обязан вам сообщать о жалобах. А если кто-то хочет пересесть, вам сообщают? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Нет.
– Как думаете, у Пака была возможность пересесть?
– Думаю, да. Зал точно битком не был заполнен. Возможность была, я уверен.
– Пак после инцидента жаловался на головную боль? Просил вызвать скорую помощь?
– Нет.
– Держался за голову?
– Нет, не видел.
– А.Кокорин как себя вел всегда?
– Абсолютно нормально. Жалоб на него ни разу не было. Когда приходят известные личности, официанты говорят. Тем более я люблю футбол, смотрю иногда. Кокорин сидел, обедал всегда, жалоб по нему не поступало.
– Вы сказали, что держали молодого человека в черном, не интересовались причиной конфликта? – вопрос адвоката Барика.
– Спрашивал, что случилось. Он сказал, что пусть ответит за свои слова.
– Когда вы видели участников компании, они общались между собой или с посетителями? – вопрос адвоката Бушманова.
– Как я понял, у них была компания, сдвинутые столы. Они общались между собой.
– Аморальное поведение было?
– Я не видел.
– Есть возможность оградить зал?
– У нас очень демократичное заведение, у нас каждый может сесть, где хочет. Возможности закрыть зал нет.
– Пак постоянный посетитель?
– Он часто приходит. Кажется, на разные места. Не думаю, что он сидел на своем постоянном месте. Там же могут сидеть другие гости. Брони на это место нам не поступает.
– Он мог самостоятельно пересесть?
– Это его право, конечно, он мог самостоятельно пересесть. (Александр Рогулев)