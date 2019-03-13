Управляющая компания "Ростов Арены": "В РФС и РПЛ знают даты проведения концертов Шнурова"

Управляющая компания стадиона "Ростов Арена" "Спорт-Ин" опровергла информацию о том, что концерт группы "Ленинград" на стадионе будет отменен из-за матча "Ростова". Ранее эта информация появилась в телеграм-канале "Мутко против".

- Ряд онлайн СМИ с подачи некоего телеграм-канала опубликовали информацию о возможной отмене концерта группы "Ленинград" на стадионе "Ростов Арена". Цитата: "Компания "Спорт-Ин" (по сути, дочка Минспорта) подписала с артистами контракт на выступление 13 сентября. О том, что на следующий день (согласно проекту календаря) на арене должен пройти матч "Ростова", они подумать, конечно же, забыли. Зато согласовали дату со своим руководством из Минспорта России. Те о футболе тоже, конечно же, забыли. Теперь "Ростову" негде играть. Что будет с полем после концерта "Ленинграда", тоже непонятно".

Про поле можно сказать следующее: При подготовке футбольных стадионов к концертному туру группировки "Ленинград" ФГУП "Спорт-Ин" будут применены специальные защитные меры.В сценической зоне будет смонтировано универсальное модульное полипропиленовое покрытие для защиты газонов от нагрузки средней и повышенной тяжести, которое выдерживает тяжёлую технику и большие сценические конструкции.

Это покрытие из полупрозрачного первичного материала пропускает необходимое количества света для обеспечения роста травы и предотвращения ее пожелтения, и тем самым сохранит газон в течение длительного времени - более пяти дней, - говорится в сообщении. - С его помощью футбольное поле стадиона быстро трансформируется в концертную площадку, выдерживающую многотысячную армию поклонников.

Кроме того, будет применено модульное пластиковое покрытие для защиты газонов от нагрузки легкой и средней тяжести для застройки легкими конструкциями и пешеходных зон. Эта защита хорошо себя зарекомендовала на крупных мероприятиях в "Лужниках", на стадионе "Открытие Арена", а также во время прошлогоднего концерта Басты на "Ростов Арене", когда уже через пять после него поле было принято с оценкой "отлично".

Особое недоумение вызывает ссылка на некий проект календаря матчей на сентябрь 2019 года. О каком календаре можно говорить, если продолжается нынешний чемпионат России, только по итогам которого станет понятен состав участников следующего Чемпионата? Следующий календарь будет сформирован только в июне с учетом того, что и в РФС, и в РПЛ знают даты проведения концертов Шнурова.

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