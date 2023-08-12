Умяров заявил, что на футболистов «Спартака» повлиял плотный календарь: «Чувствовали усталость»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о плотном календаре команды в текущем сезоне.

— Абаскаль не раз жаловался на плотный календарь. В матче с «Уралом» это сказалось на состоянии команды?

— Трудно ответить. Произошла большая ротация по сравнению с матчем с «Пари НН». Но мы все равно чувствовали усталость. Это не отговорка. Прежде всего, это психологическое состояние.

За семь дней «Спартак» провел три игры во всех турнирах: одержал победу над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ и «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России, а также проиграл «Уралу» (2:3) в 4-м туре РПЛ.

«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге