Умяров оценил старт сезона от «Спартака»: «Если бы обыграли «Урал», было бы десять из десяти»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» оценил старт сезона команды.

— Как оценишь старт сезона «Спартака»? Насколько ты доволен командой?

— Для идеального старта нужно было сегодня побеждать. Но ничего, двигаемся дальше.

— На сколько баллов из десяти можешь оценить начало сезона?

— Если бы обыграли «Урал», было бы десять. Сейчас — семь-восемь.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге