Умяров: «Изменения в схеме по ходу матча вызваны тем, что нам нужно было забивать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Почему было мало креатива в атаке во втором тайме? Наверное, это связано с двумя высокими форвардами. Мне кажется, у нас получалось, просто чуть-чуть чего-то не хватило.

Изменения в схеме по ходу матча вызваны тем, что нам нужно было забивать. В раздевалке я не был, лечился в этот момент. Как я понял, Джикия играл слева в защите.

Я не считаю себя единственным полузащитником «Спартака», который может организовать игру. У нас много таких. Есть ли горечь от того, что не победили «Рубин» после отъезда их легионеров? А у нас одни легионеры играют? Некорректный вопрос», — сказал Умяров.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.