Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре против «Спартака» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

— Как поменялась игра с выходом Бакаева?

— Мы знали, что готовится замена Мозеса на Бакаева. Я думал, Бакаев будет играть на позиции десятки. Переход на четыре защитника стал для нас неожиданным. Не обсуждали такой вариант в перерыве. Такое на моей памяти произошло первый раз в сезоне. Мы не сразу разобрались по новой схеме «Спартака».

— Можно ли говорить, что этот сезон самый сложный в моей тренерской карьере?

— Мы очень много с Кузьминым и Веретенниковым вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане», когда мы выходили на игры вдевятером с третьим вратарем в стартовом составе. Даже умудрялись выиграть одну игру. Бывали ситуации и посложнее. Пока нас будет хотя бы девять, шансы остаются.