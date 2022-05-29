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Руслан Литвинов рассказал, что игроки «Спартака» попрощались с Бакаевым и Жиго

Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что команда попрощалась с Зелимханом Бакаевым и Самуэлем Жиго, которые этим летом покинут московский клуб.

«Есть какая-то самая памятная установка от Ваноли? С «Крыльями», когда мы вышли и забили. Он всех подбодрил и расписал ошибки, показал, как их справить. Попрощались тепло и Бакаевым, и с Жиго. Жиго мне как старший брат, от таких игроков надо перенимать опыт. Надеюсь, что у ребят все будет хорошо и они будут прогрессировать дальше», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Клуб завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

Зелимхан Бакаев
Руслан Литвинов
Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
0
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